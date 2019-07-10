В центре Тамбова запретят остановку и стоянку транспорта
Ограничение будет действовать 11 июля
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Как сообщает информационное управление администрации Тамбова, по случаю приезда делегации торговых представителей с 7 утра 11 июля и до окончания мероприятия в центре города введут ограничения для автомобилистов.
Так, будет запрещена остановка и стоянка на площади Ленина, в районе областного учреждения культуры «Тамбовтеатр», а также по улице Советской, на 30-метром участке вдоль дома №119.
ИСТОЧНИК KP.RU