В центре Тамбова запретят остановку и стоянку транспорта

СЕГОДНЯ 15:56 2019-07-10T15:56:34+03:00

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Как сообщает информационное управление администрации Тамбова, по случаю приезда делегации торговых представителей с 7 утра 11 июля и до окончания мероприятия в центре города введут ограничения для автомобилистов.

Так, будет запрещена остановка и стоянка на площади Ленина, в районе областного учреждения культуры «Тамбовтеатр», а также по улице Советской, на 30-метром участке вдоль дома №119.

ИСТОЧНИК KP.RU