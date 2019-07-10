2019-07-10T13:00:45+03:00
Происшествия

В Тамбове починили крышу многоэтажки, где провалились бетонные плиты

Здесь смонтировали временную кровлю: капитальные работы проведет в августе
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Временная крыша защитит жителей от осадков, пока не сделают капитальнуюВременная крыша защитит жителей от осадков, пока не сделают капитальнуюФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В многоэтажке по улице Рылеева, 75 к. 1, которая пострадала от обрушения бетонных перекрытий, смонтировали временную крышу.

- Примерно в 17 часов 9 июля был завершен демонтаж старых плит, сразу после этого на крышу подняты необходимые материалы для монтажа временной кровли — металлические стропильные конструкции и профнастил. К 23 часам 30 минутам работы были завершены, - рассказали в администрации города Тамбова. - На месте работали сотрудники управляющей компании, а также службы спасения и полиции, которые обеспечивали безопасность проведения ремонтных работ. Для жителей, решивших на время проведения работ из соображений безопасности покинуть свои квартиры, рядом с домом был поставлен автобус.

После окончания демонтажа разрушенных элементов в подъездах восстановлено газоснабжение, в квартирах, которые были залиты, организована временная линия электроснабжения. Подрядной организацией проведен осмотр кровли для определения проектного решения по восстановлению крыши, которое планируется провести в рамках программы капремонта в конце августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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