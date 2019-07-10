Житель Тамбовщины, желая стать инвестором в интернете, лишился почти 1,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:00 2019-07-10T14:00:17+03:00

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В дежурную часть обратился 32-летний житель поселка Мучкапский. Он сообщил стражам порядка, что неизвестные завладели принадлежащими ему деньгами в сумме 1 миллион 360 тысяч рублей. Мужчина также рассказал полицейским, что в октябре прошлого года обратил внимание на объявление, размещенное в социальной сети, где некая компания приглашала стать инвестором биржевых интернет-торгов.

Желая легко и быстро заработать, он зарегистрировался на сайте. При этом разместил свои персональные данные и внес небольшую сумму денег. Сразу после перечисления денег ему позвонил неизвестный и представился сотрудником фирмы по биржевой деятельности. В дальнейшем, выполняя указаниям мошенников, гражданин через личный кабинет переводил денежные средства на различные счета. За десять месяцев он перевел мошенникам 1 миллион 360 тысяч рублей. Долгое время надеялся получить крупную сумму, но денег так и не дождался.

После очередного предложения «брокера» перевести еще деньги мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

- По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU