2019-07-10T13:29:39+03:00
Происшествия

Осужден 64-летний мужчина, который сообщил о ложном взрыве в Тамбове на День Победы

Его приговорили к ограничению свободы
Ксения АЛЕШИНА
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Прокуратура Тамбовского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу по обвинению 64-летнего жителя района в совершении преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей».

Как установил суд, 9 мая текущего года, около трех часов дня, обвиняемый, находясь у себя дома в селе Донское, будучи в состоянии алкогольного опьянения, с мобильного телефона позвонил на номер 112 и сообщил заведомо ложные сведения о готовящемся взрыве в Тамбове.

- С учетом мнения государственного обвинителя, суд приговорил злоумышленника к наказанию в виде 6 месяцев ограничения свободы. Удовлетворив исковые требования прокуратуры, суд взыскал с осужденного более 6,5 тысяч рублей в счет возмещения материального вреда, причиненного спецслужбам его преступными действиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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