2019-07-10T10:46:20+03:00
Происшествия

В Тамбовском районе столкнулись легковушка и фура: пострадала 16-летняя девушка

Ей понадобилась медицинская помощь
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Пострадавшая находилась на пассажирском сиденье «Лады Гранты»Пострадавшая находилась на пассажирском сиденье «Лады Гранты»Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

ДТП произошло 9 июля в 9 часов вечера на 455-м километре автодороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога "Дон-Тамбов-Волгоград-Астрахань", в Тамбовском районе. Автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находилась 37-летняя женщина, при обгоне столкнулся с «Мерседес-Бенц» в составе полуприцепа «Шмитц». Фурой управлял 53-летний мужчина.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии пассажир отечественной легковушки, 16-летняя девушка получила телесные повреждения и была осмотрена бригадой скорой медицинской помощи на месте происшествия.

За рулем фуры находился 53-летний мужчина Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

За рулем фуры находился 53-летний мужчинаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тамбовские полицейские изъяли незарегистрированное ружье у сельского жителя
Жительница Тамбовской области лишилась денег, продавая коляску через объявление в интернете
Житель Тамбовщины, желая стать инвестором в интернете, лишился почти 1,5 млн рублей
Осужден 64-летний мужчина, который сообщил о ложном взрыве в Тамбове на День Победы
В Тамбове починили крышу многоэтажки, где провалились бетонные плиты
Тамбовский районный суд вынес приговор липчанину, по вине которого в ДТП погиб человек
Жители поселка в Тамбовской области остались без воды
В Тамбовской области многодетную мать признали виновной в жестоком обращении с детьми
В котовском Дворце культуры заменят окна на 2 млн рублей
Сбербанк представил новый сервис по валютному контролю для корпораций
В Тамбовской области «накрыли» цех, где в кустарных условиях делали водку
В тамбовской многоэтажке, где обрушилась крыша, работают следователи
Прокуратура проведет проверку по факту обрушения крыши в многоэтажке Тамбова
В Тамбове полицейские задержали 27-летнего продавца героина
Дома-памятники Тамбова выставят на торги
Аэропорт «Тамбов» и его директора оштрафовали на 120 тысяч рублей
Север Тамбова на ночь останется без воды
В одном из скверов Тамбовщины демонтируют опасную детскую площадку
В Тамбовском районе впервые пройдет гастрономический фестиваль ремесленного сыра
Отходы из ямы Беккари в Тамбове могли растаскивать кошки и собаки