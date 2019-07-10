В Тамбовском районе столкнулись легковушка и фура: пострадала 16-летняя девушка

СЕГОДНЯ 10:45 2019-07-10T10:46:20+03:00

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ДТП произошло 9 июля в 9 часов вечера на 455-м километре автодороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога "Дон-Тамбов-Волгоград-Астрахань", в Тамбовском районе. Автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находилась 37-летняя женщина, при обгоне столкнулся с «Мерседес-Бенц» в составе полуприцепа «Шмитц». Фурой управлял 53-летний мужчина.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии пассажир отечественной легковушки, 16-летняя девушка получила телесные повреждения и была осмотрена бригадой скорой медицинской помощи на месте происшествия.

За рулем фуры находился 53-летний мужчинаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU