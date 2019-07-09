Дома-памятники Тамбова выставят на торги

СЕГОДНЯ 17:00 2019-07-09T17:00:41+03:00

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Представители администрации города Тамбова и управления по государственной охране объектов культурного наследия области совершили совместный объезд памятников, которые используются сейчас как многоквартирные жилые дома.

Известно, что по итогам этого объезда исполняющий полномочия главы города Дмитрий Самородин поручил назначить ответственных специалистов в структуре администрации города, которые будут работать с объектами культурного наследия. Они должны завершить постановку на кадастровый учет расселённых зданий, осуществить их перевод в нежилой фонд и реализовать на торгах с условием проведения работ по сохранению памятников новыми собственниками.

- Также обсуждался вопрос о передаче части объектов, находящихся в муниципальной собственности, в областную собственность для их дальнейшего восстановления за счет средств областного бюджета, - рассказали в управлении Госохраны памятников.

ИСТОЧНИК KP.RU