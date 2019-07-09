2019-07-09T15:45:32+03:00
Общество

Север Тамбова на ночь останется без воды

Краны горожан опустеют 11 июля с полуночи до 5 часов утра
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жители северной части Тамбова останутся без холодного водоснабжения. Как сообщили в АО «ТКС», на 11 июля запланированы работы по монтажу запорной арматуры на станции 3-го подъема ВЗУ№6. Ремонт, для удобства горожан, проведут ночью. Водоснабжение отключат с полуночи до 5 часов утра.

- В связи с этим холодное водоснабжение будет отсутствовать в северной части города от железнодорожного полотна ул. Пушкарская в границах улиц Пушкарская, Степная, Защитная, далее на север в сторону окружной дороги (Северный обход) ул. Никифоровская, Б.Энтузиастов, К.Маркса, Чичерина, Мичуринская, Рылеева, а также м-нах Ласки, Радужный, Солнечный, Уютный, Слобода, Майский, Северный, Телецентр, - сообщили в пресс-службе АО «ТКС».

Под отключение также попадут ряд учреждений: ОГБУЗ "Тамбовсвкая психиатрическая клиническая больница" 8,12 отделения м-н "Радужное", ГБУЗ "Тамбовская областная детская клиническая больница" ул. Рылеева,80, ОГБУЗ "Тамбовская офтальмологическая клиническая больница" ул. Рылеева,82; ГКУЗ "Тамбовский областной специализированный дом ребёнка" ул. Мичуринская,112 "б". Кроме того, без холодного водоснабжения останутся ЦТП,ИТП,ГТП, котельные и повысительноые насосные станции расположенные по ул. Н.Вирты,201, ул. Рылеева,92, ул. Степная,80, ул. Агапкина,11,23,19,15,9, ул. Свободная,4,6,10 расположенные в указанном районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В одном из скверов Тамбовщины демонтируют опасную детскую площадку
В Тамбовском районе впервые пройдет гастрономический фестиваль ремесленного сыра
Отходы из ямы Беккари в Тамбове могли растаскивать кошки и собаки
В Тамбове 17-летняя пассажирка отечественного авто получила травмы в ДТП
Крышу дома в Тамбове, где обрушился бетонный парапет, отремонтируют в конце августа
Мошенники похитили у жительницы Тамбовской области 34 тысячи рублей
Житель Тамбовщины смастерил ружье и хранил его дома
Восемь человек, в том числе двое детей, пострадали в массовой аварии под Тамбовом
В Тамбове столкнулись легковушка и мопед: есть пострадавший
Житель Тамбовщины из-за долга по кредиту в 300 тысяч рублей может лишиться машины
В девятиэтажке на улице Рылеева в Тамбове обрушилась кровля
Болельщиков зовут на встречу с ФК «Тамбов»
Трое жителей Тамбовщины обворовали предприятия региона на миллион рублей
Тамбовские полицейские задержали "телефонного" мошенника в Самарской области
Тамбовчанина подозревают в убийстве жены и нападении на 17-летнего сына
В рамках капремонта на Тамбовщине отремонтировали 41 дом
В Тамбове из-за ремонта теплосети на 10 дней перекроют участок улицы К. Маркса
Мичуринская актриса победила в номинации «Лучшая женская роль» на театральном фестивале
Юный тамбовчанин врезался в мотоцикл
Магистров ВГУ поздравили с окончанием вуза
В Тамбовской области в огне погибли двое братьев
На Тамбовщине забраковали больше тонны «молочки»
Двухлетний тамбовчанин вернулся в Дом ребенка после операции на сердце, которую провели в Пензе