Север Тамбова на ночь останется без воды

СЕГОДНЯ 15:44 2019-07-09T15:45:32+03:00

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Жители северной части Тамбова останутся без холодного водоснабжения. Как сообщили в АО «ТКС», на 11 июля запланированы работы по монтажу запорной арматуры на станции 3-го подъема ВЗУ№6. Ремонт, для удобства горожан, проведут ночью. Водоснабжение отключат с полуночи до 5 часов утра.

- В связи с этим холодное водоснабжение будет отсутствовать в северной части города от железнодорожного полотна ул. Пушкарская в границах улиц Пушкарская, Степная, Защитная, далее на север в сторону окружной дороги (Северный обход) ул. Никифоровская, Б.Энтузиастов, К.Маркса, Чичерина, Мичуринская, Рылеева, а также м-нах Ласки, Радужный, Солнечный, Уютный, Слобода, Майский, Северный, Телецентр, - сообщили в пресс-службе АО «ТКС».

Под отключение также попадут ряд учреждений: ОГБУЗ "Тамбовсвкая психиатрическая клиническая больница" 8,12 отделения м-н "Радужное", ГБУЗ "Тамбовская областная детская клиническая больница" ул. Рылеева,80, ОГБУЗ "Тамбовская офтальмологическая клиническая больница" ул. Рылеева,82; ГКУЗ "Тамбовский областной специализированный дом ребёнка" ул. Мичуринская,112 "б". Кроме того, без холодного водоснабжения останутся ЦТП,ИТП,ГТП, котельные и повысительноые насосные станции расположенные по ул. Н.Вирты,201, ул. Рылеева,92, ул. Степная,80, ул. Агапкина,11,23,19,15,9, ул. Свободная,4,6,10 расположенные в указанном районе.

ИСТОЧНИК KP.RU