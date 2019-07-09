В одном из скверов Тамбовщины демонтируют опасную детскую площадку

СЕГОДНЯ 14:57 2019-07-09T14:58:41+03:00

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Прокуратура Мордовского района провела проверку по обращению жителей р.п. Новопокровка, которые попросили переместить детскую площадку, расположенную на территории сквера Памяти павшим в борьбе за становление Советской власти, в другое место.

В рамках реализации мероприятий программы благоустройства городской среды на сегодняшний день проводятся работы по реконструкции указанного парка, в связи с чем, было принято решение о переносе деткой площадки на другое место.

Проверка прокуратуры показала, что данная детская площадка не соответствует требованиям безопасности. Документация, подтверждающая качество материалов, из которых она изготовлена, отсутствует. Она ничем не огорожена, а игровые сооружения находятся в ветхом состоянии. Все это создает опасность для детей.

- В представлении, внесенном в адрес главы поссовета, прокуратура потребовала принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства. Как следует из ответа, поступившего в прокуратуру по результатам его рассмотрения, в ближайшее время указанная площадка будет демонтирована. Новая детская площадка будет оборудована в соответствии с предъявляемыми требованиями безопасности, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU