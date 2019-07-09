Восемь человек, в том числе двое детей, пострадали в массовой аварии под Тамбовом

СЕГОДНЯ 11:01 2019-07-09T11:02:20+03:00

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Авария, участниками которой стали сразу четыре легковых автомобиля, произошла 8 июля в одиннадцать часов утра на 40 километре автодороги «Тамбов- Шацк», проходящей по территории Тамбовского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 34-летний водитель автомобиля «Сузуки Витара», пытаясь совершить обгон, столкнулся сразу с двумя движущимися во встречном направлении автомобилями: «Рено Сандеро», которым управляла 26-летняя женщина и «Волга Сайбер», за рулем которого находился 47-летний водитель. После столкновения водитель автомобиля «Рено Сандеро» столкнулся еще и с автомобилем «Шевроле Круз». Им управляла 36-летняя женщина. В столкновении пострадали восемь человек, в том числе двое детей.

- Водитель автомобиля «Рено Сандеро», водитель и пассажиры автомобиля «Волга Сайбер», женщины 43 и 23 лет, и трехлетний мальчик, а так же водитель и пассажиры автомобиля «Сузуки Витара», 53-летняя женщина и девятилетний мальчик получили травмы, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи пострадавших доставили во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки и Детскую областную больницу города Тамбова.

В ДТП пострадали восемь человекФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU