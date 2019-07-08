Мичуринская актриса победила в номинации «Лучшая женская роль» на театральном фестивале

СЕГОДНЯ 17:07 2019-07-08T17:07:15+03:00

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В Астрахани прошел открытый фестиваль-лаборатории современного театрального искусства «Верю!», где актриса из Мичуринска Элеонора Морева одержала победу в номинации «Лучшая женская роль».

Всего же на сцене Астраханского ТЮЗа продемонстрировали свои таланты театры из 12 регионов. В течение недели актеры на разных площадках показывали экспериментальные и новаторские постановки, участвовали в мастер-классах лучших педагогов и режиссеров страны, а также в творческих встречах. В состав жюри входили известные российские педагоги, критики и режиссеры.

- Мичуринцы представили постановку «Стеклянный зверинец» (Т.Уильямс, режиссер — Гульнара Галавинская). Высокую награду представительница Мичуринска получила за роль Лауры, - прокомментировали в пресс-службе администрации наукограда.

ИСТОЧНИК KP.RU