В Тамбовской области в огне погибли двое братьев

СЕГОДНЯ 16:01 2019-07-08T16:01:21+03:00

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Вечером 5 июля в селе Новокленское Первомайского района загорелся жилой частный дом, в котором на момент пожара находились двое мужчин. По предварительным данным возгорание началось на кухне, причина возникновения огня пока уточняется. Известно, что в результате пожара погибли жильцы дома – родные братья, одному из которых был 31 год, а второму – 28 лет.

- Обстоятельства трагедии устанавливают следователи Мичуринского МСО СУ СКР, - рассказали в СУ СКР по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU