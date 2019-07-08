2019-07-08T16:01:21+03:00
Происшествия

В Тамбовской области в огне погибли двое братьев

Пожар произошел в селе Новокленское Первомайского района
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Жильцы дома спастись не успелиЖильцы дома спастись не успели
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Вечером 5 июля в селе Новокленское Первомайского района загорелся жилой частный дом, в котором на момент пожара находились двое мужчин. По предварительным данным возгорание началось на кухне, причина возникновения огня пока уточняется. Известно, что в результате пожара погибли жильцы дома – родные братья, одному из которых был 31 год, а второму – 28 лет.

- Обстоятельства трагедии устанавливают следователи Мичуринского МСО СУ СКР, - рассказали в СУ СКР по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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