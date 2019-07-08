Известные музыканты проведут занятия с тамбовчанами и гостями из других городов

СЕГОДНЯ 14:31 2019-07-08T14:31:07+03:00

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На базе ТГМПИ им. С.В. Рахманинова в Тамбове с 7 по 13 июля будет работать летняя школа музыкального исполнительского мастерства. Данный проект реализует региональное отделение Союза музыкальных деятелей при поддержке Фонда президентских грантов.

Участие в проекте примут учащиеся детских школ искусств и студенты музыкальных учебных заведений не только Тамбова и области, но еще и Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Сочи, Саратова, Орла, Ростова-на-Дону, Иркутска, Сургута, Пензенской областей.

- Занятия в школе проведут известные музыканты: ректор ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, заслуженный артист РФ Роман Бажилин - аккордеон (баян); солист Московской областной филармонии, лауреат всероссийских и международных конкурсов Роман Зорькин - гитара; российская исполнительница на домре и мандолине, лауреат всероссийских и международных конкурсов, солистка Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н. П. Осипова Екатерина Мочалова, - прокомментировали в пресс-службе администрации Тамбовщины.

В рамках проекта участники вместе со своими наставниками подготовят концертные программы, посетить которые смогут все желающие.

ИСТОЧНИК KP.RU