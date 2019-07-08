2019-07-08T11:04:56+03:00
Спорт

Стартует продажа билетов на игру ФК «Тамбов» с московским «Спартаком»

Матч состоится 27 июля в Саранске
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Билеты на игру стоят от 200 до 10 000 рублейБилеты на игру стоят от 200 до 10 000 рублей
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Футбольный клуб «Тамбов» объявил о начале приема коллективных заявок от юридических лиц (организаций) на приобретение билетов на первый домашний матч команды в РПЛ сезона 2019/20 гг. в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» 27-го июля против московского «Спартака». Для подачи заявки необходимо отправить письмо на электронный адрес support@fc-tambov.ru. В теме письма указать «Коллективная заявка», а в самой заявке название организации, количество человек, желаемый сектор и контактный номер. Цены на билеты предстоящего матча будут варьироваться в пределах 200–10 000 рублей в зависимости от сектора. Прием коллективных заявок открыт до вчера пятница 19-го июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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