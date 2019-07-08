В Тамбовской области в аварии на «встречке» пострадали два ребенка

СЕГОДНЯ 10:28 2019-07-08T10:28:40+03:00

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ДТП произошло в минувшую субботу, 6 июля, в 4:40 на 20-м километре автодороги «Тамбов-Шацк» в Тамбовском районе. Автомобиль «КIA OPTIMA», 32-летний водитель которого выехал на встречную полосу, столкнулся с «TOYOTA RAV 4» под управлением 38-летнего мужчины.

Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии пассажиры автомобиля «TOYOTA RAV4», 14-летний и 6-летний мальчики получили телесные повреждения. Они были осмотрены на месте происшествия бригадой скорой медицинской помощи.

Травмы получили 14-летний и 6-летний мальчикиФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU