В Тамбовской области в аварии на «встречке» пострадали два ребенка
Мальчикам оказали медицинскую помощь на месте ДТП
«КIA OPTIMA» столкнулась с «TOYOTA RAV 4»Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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ДТП произошло в минувшую субботу, 6 июля, в 4:40 на 20-м километре автодороги «Тамбов-Шацк» в Тамбовском районе. Автомобиль «КIA OPTIMA», 32-летний водитель которого выехал на встречную полосу, столкнулся с «TOYOTA RAV 4» под управлением 38-летнего мужчины.
Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии пассажиры автомобиля «TOYOTA RAV4», 14-летний и 6-летний мальчики получили телесные повреждения. Они были осмотрены на месте происшествия бригадой скорой медицинской помощи.
Травмы получили 14-летний и 6-летний мальчикиФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU