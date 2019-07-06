Тамбовчанка страдает от асоциальных соседей

СЕГОДНЯ 14:39 2019-07-06T14:39:00+03:00

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Жительница города Тамбова обратилась к инициативной группе округа «Старинный» с просьбой спасти ее от соседей, ведущих маргинальный образ жизни.

- В частном доме в центре Тамбова происходят страшные вещи, - рассказывает лидер инициативной группы округа «Старинный» Федор Фирсов. - В квартире №1 живут люди, ведущие аморальный образ жизни, в общем дворе они оставляют после себя шприцы и бутылки, в гости к ним приходят такие же аморальные личности. Со временем они вскрыли и соседнюю квартиру №3 которая была опечатана администрацией города, организовав там притон, оставаясь там ночевать в неадекватном состоянии. Хозяином квартиры №3 является администрация города, человек, который проживал в ней по договору соцнайма, уже умер.

Жительница квартиры №2, по словам Федора Фирсова, является адекватной и законопослушной женщиной, которую категорически не устраивает соседство с людьми, ведущими непристойный образ жизни. Она рассказала общественникам, что неоднократно обращалась в полицию, но участковый ничего сделать не может. Тамбовчанка устала от такого соседства и беспокоится за свою жизнь и здоровье, а также за сохранность дома. Активисты, в свою очередь, сообщили о ситуации в полицию.

Фото Федора Фирсова

ИСТОЧНИК KP.RU