2019-07-05T17:28:40+03:00
Общество

В Олимпийском парке высадят деревья-крупномеры

Здесь появятся маньчжурский орех, черемуха мака, красный дуб и сирень
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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На севере Тамбова высадят взрослые деревьяНа севере Тамбова высадят взрослые деревья
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В Тамбове приступают к финальному этапу благоустройства Олимпийского парка. Работы стартуют после обсуждения проекта с жителями. Общественные слушания по этому вопросу прошли 25 июня и тогда возмущение людей вызвало заявление о необходимости вырубки деревьев, которые могли бы стать украшением нового парка. В итоге горожанам пообещали максимально сохранить насаждения. Более того, в зеленой зоне высадят порядка 800 новых деревьев-крупномеров.

- В парке появятся манчьжурский орех, черемуха макка, красный дуб, а следующей весной здесь распустится сирень, - сообщает пресс-служба областной администрации. - К работам подрядная организация приступает на следующей неделе.

В парке оборудуют дополнительные детские площадки, современный памп-трек, удобные зоны семейного отдыха, скамейки, беседки. По просьбам пожилых жителей северной части Тамбова здесь сделают курган с винтовыми дорожками, которые можно использовать для скандинавской ходьбы. Строительные работы в парке планируют завершить к декабрю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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