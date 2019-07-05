В Олимпийском парке высадят деревья-крупномеры

СЕГОДНЯ 17:28 2019-07-05T17:28:40+03:00

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В Тамбове приступают к финальному этапу благоустройства Олимпийского парка. Работы стартуют после обсуждения проекта с жителями. Общественные слушания по этому вопросу прошли 25 июня и тогда возмущение людей вызвало заявление о необходимости вырубки деревьев, которые могли бы стать украшением нового парка. В итоге горожанам пообещали максимально сохранить насаждения. Более того, в зеленой зоне высадят порядка 800 новых деревьев-крупномеров.

- В парке появятся манчьжурский орех, черемуха макка, красный дуб, а следующей весной здесь распустится сирень, - сообщает пресс-служба областной администрации. - К работам подрядная организация приступает на следующей неделе.

В парке оборудуют дополнительные детские площадки, современный памп-трек, удобные зоны семейного отдыха, скамейки, беседки. По просьбам пожилых жителей северной части Тамбова здесь сделают курган с винтовыми дорожками, которые можно использовать для скандинавской ходьбы. Строительные работы в парке планируют завершить к декабрю.

ИСТОЧНИК KP.RU