Тамбовчанин украл продукты из магазина и съел их

СЕГОДНЯ 14:00 2019-07-05T14:00:33+03:00

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В одном из магазинов поселка Строитель Тамбовского района произошла кража продуктов питания. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения, после просмотра которой выяснили, что к преступлению причастен мужчина.

Составленная фотоориентировка была разослана всем наружным патрулям. В итоге 36-летнего злоумышленника задержали. В отделении внутренних дел он дал признательные показания. Полицейскими установили, что похищенные продукты он употребил в пищу.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Помимо наказания, определяемого в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет, злоумышленнику придется возместить причиненный материальный ущерб, - комментируют в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU