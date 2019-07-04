Мичуринские дороги обретают новый асфальт

СЕГОДНЯ 15:34 2019-07-04T15:34:26+03:00

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В Мичуринске продолжают ремонтировать дороги. Как сообщает пресс-служба администрации наукограда, спецтехника и дорожные бригады на сегодняшний день сосредоточены в двух микрорайонах – на Рабочем поселке и в Кочетовке.

По информации подрядной организации ООО ДСПМК «Мичуринская», в Кочетовке заасфальтировали девять дорог на улицах Советская, Садовая, Крымская, Октябрьская, Смоленская, Новороссийская, Матросова, Филиппова. Кроме того, к концу подошли работы на улице Советской (участок от Тамбовской до Пригородной). На Рабочем поселке щебенкой засыпали 10 улиц.

Также рабочие приступили к обустройству двух тротуаров на улицах Новороссийской и Советской (от Тамбовской до Пригородной). Сейчас там проводят планировку территорий под отсыпку щебнем.

- Состояние дорожного полотна всегда являлось индикатором удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления. В этом году принято решение отремонтировать 57 дорог и наибольшее внимание уделить периферийным улицам. В настоящий момент бригады рабочих трудятся, чтобы как можно скорее решить одну из наболевших для города проблем, - говорит глава города Максим Харников.

ИСТОЧНИК KP.RU