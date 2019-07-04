2019-07-04T13:29:16+03:00
Общество

В Тамбовской области за любительскую рыбалку незаконно брали деньги

Бизнесмену грозит штраф
Ксения АЛЕШИНА
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Прокуратура Моршанска совместно с отделом государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Тамбовской области Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству во время проверки выявили, что на одном из прудов города с рыбаков-любителей берут деньги за рыбалку.

При этом в соответствии с действующим законодательством люди могут осуществлять любительское и спортивное рыболовство на водных объектах общего пользования свободно и совершенно бесплатно.

- Прокуратура возбудила в отношении лица, незаконно организовавшего на пруду платное любительское рыболовство, дело об административном правонарушении по ч.2 ст.8.37 КоАП РФ «Нарушение правил рыболовства», которое находится в стадии рассмотрения.

Санкция данной статьи влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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