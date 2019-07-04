2019-07-04T12:30:26+03:00
Общество

Люки на проезжей части в Тамбове обещают привести в нормативное состояние

Они в большинстве своем значительно выступают над поверхностью дорожного полотна
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: информационное управление администрации ТамбоваФото: информационное управление администрации Тамбова
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Ремонт дорог в городе предусматривает и регулировку старых колодцев, находящихся на проезжей части. Сейчас, говорят в пресс-службе администрации Тамбова, после нанесения выравнивающего слоя, люки выступают над поверхностью дорожного полотна на 5-6 сантиметров. Те колодцы, которые дорожники еще не успели поднять, напротив, гораздо ниже выравнивающего слоя. Это создает неудобства автовладельцам.

Фото: информационное управление администрации Тамбова

Фото: информационное управление администрации Тамбова

- Обеспечить постоянное стабильное положение люка в одной плоскости с финишным покрытием - процесс долгий и трудоемкий. Выравнивающий слой, который сегодня нанесли на автодороги, ровный, но не финишный. Выступ колодцев на 5-6 сантиметров предусмотрен технологией - именно такой высотой будет верхний слой дорожной "одежды", и, соответственно, все люки после этого будут в одной плоскости с дорожным покрытием. Могу заверить, что все колодцы на проезжей части будут доведены до отметки верхнего слоя покрытия, - цитирует администрация Тамбова директора муниципального учреждения «Дирекция городских дорог» Юрия Зарапина.

Фото: информационное управление администрации Тамбова

Фото: информационное управление администрации Тамбова

ИСТОЧНИК KP.RU

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