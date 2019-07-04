2019-07-04T11:18:12+03:00
Общество

В Тамбове из-за выпускного вечера Державинцев ограничат движение

По улице Сергея Рахманинова запретят остановку и стоянку транспорта
Ксения АЛЕШИНА
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На Площади музыки в Тамбове 5 июля в 20:00 состоится выпускной вечер студентов ТГУ им. Г.Р. Державина «Державинская ассамблея — 2019». В связи с этим для обеспечения безопасности дорожного движения вводятся определенные ограничения.

Как сообщает информационное управление администрации Тамбова, с 7:00 и до окончания праздника будет запрещена остановка и стоянка транспорта по улице Сергея Рахманинова, на участке от улицы Советской до улицы Набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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