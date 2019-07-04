2019-07-04T11:00:46+03:00
Происшествия

В Тамбовской области женщина перевернулась на иномарке

Медики оказали помощь пострадавшей на месте аварии
Ксения АЛЕШИНА
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Авария произошла в Кирсановском районеАвария произошла в Кирсановском районеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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ДТП произошло 3 июля в 11:44 минут на 93-м километре автодороги «Тамбов-Пенза», проходящей по территории Кирсановского района. Автомобиль «Hyundai Accent», 52-летняя женщина-водитель которого не справилась с управлением, съехал с проезжей части с последующим опрокидыванием.

По информации УГИБДД по Тамбовской области, женщина получила телесные повреждения и была осмотрена на месте происшествия врачами скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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