В Тамбовской области женщина перевернулась на иномарке

СЕГОДНЯ 11:00 2019-07-04T11:00:46+03:00

Авария произошла в Кирсановском районе Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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ДТП произошло 3 июля в 11:44 минут на 93-м километре автодороги «Тамбов-Пенза», проходящей по территории Кирсановского района. Автомобиль «Hyundai Accent», 52-летняя женщина-водитель которого не справилась с управлением, съехал с проезжей части с последующим опрокидыванием.

По информации УГИБДД по Тамбовской области, женщина получила телесные повреждения и была осмотрена на месте происшествия врачами скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU