Тамбовская акушерка заняла второе место на Всероссийском конкурсе

СЕГОДНЯ 10:45 2019-07-04T10:45:34+03:00

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Акушерка из Тамбова Татьяна Денисова, работающая в Перинатальном центре, удостоена второго места на Всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием», организатором которого стал Минздрав России. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Женщина представила Тамбовщину на федеральном уровне после победы на областном конкурсе «Лучший средний медработник». Участие в нем в 2019 году приняло более 300 человек.

Еще с юности Татьяна мечтала стать акушеркой. В 1998 году она успешно закончила Тамбовский медицинский колледж, а в 2008 году устроилась на работу в акушерский стационар Тамбовской областной больницы. С 2018 году женщина перешла в родовое отделение Перинатального центра Тамбовской областной детской клинической больницы.

- Я до сих пор помню первые роды и то волнение, которое я испытала, когда в моих руках оказалась маленькая хрупкая жизнь, никогда не забуду тепло исходящее от ребенка и счастливые глаза матери, которые через боль излучали счастье. Вот тогда я поняла, какую ответственную профессию я выбрала, и что я должна много знать и уметь, чтобы стать настоящим профессионалом, – говорит Татьяна Денисова.

ИСТОЧНИК KP.RU