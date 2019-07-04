2019-07-04T10:02:32+03:00
Общество

В августе в Тамбове начнут ремонтировать дорожное полотно по улице Пятницкой

Это небольшая "торговая" улица
Ирина БУРЯКОВА
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Пятницкая - одна из улиц, прилегающих к территории центрального рынка, где торгуют овощами и фруктами. Ремонт улицы Пятницкой включен «Дирекцией городских дорог» в план работ на текущий год. Уже в начале августа там начнется ремонт дорожного полотна и тротуаров.

- Подрядная организация будет определена до 20 июля. В рамках контракта ей предстоит полностью сделать дорожное полотно шириной 12 метров с укладкой двух слоев асфальта от улицы Пролетарской до улицы Красной, установить бетонный бортовой камень, отремонтировать тротуар по двум сторонам, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - По условиям контракта работы должны быть завершены не позже середины октября.

Торговые точки с этой улицы на время ремонтных работ планируют перевести на другие площадки рынка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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