В Тамбовской области открылась выставка лилий

СЕГОДНЯ 17:56 2019-07-03T17:56:02+03:00

Посетить ее можно в Мичуринске

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В Тамбовской области в Мичуринском краеведческом музее открылась выставка лилий, посвященная памяти мичуринского селекционера Маргариты Киреевой. Экспозиция организована руководством Федерального научного центра имени Ивана Мичурина, где долгое время проработала Маргарита Киреева.

- На выставке представлены живые цветы - лилии (26 сортов), выведенные селекционером и ее последователями, - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска. - В бюллетень Королевского общества лилиеводов (Лондон) входит 57 сортов лилий, выведенных Маргаритой Филипповной и ее учениками. Всего в этом реестре более 10 тысяч экземпляров цветов.

Выставка лилий проходит в Мичуринске уже в четвертый раз. Ежегодное проведение позволяет любителям этого цветка познакомиться с последними новинками селекции, полученными в Мичуринске.

- Здесь представлена небольшая часть сортов лилий, выведенных Маргаритой Филипповной. Всего путем селекции ею было создано свыше 100 сортов. Все они зимостойкие, устойчивы к болезням и неблагоприятным факторам окружающей среды, - рассказала научный сотрудник ФНЦ имени Мичурина Марина Соколова.

Лилии простоят в выставочном зале до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU