Несколько тамбовских библиотек получат гранты на реализацию своих проектов

СЕГОДНЯ 16:31 2019-07-03T16:31:44+03:00

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Библиотеки Тамбовской области вошли в число победителей всероссийского конкурса «Новая роль библиотек в образовании», организатором которого является благотворительный Фонд Михаила Прохорова. Всего на него было подано более 500 заявок от участников.

Тамбовским библиотекам выделят гранты на реализацию пяти проектов. В Пушкинской библиотеке на эти деньги организуют историческую мастерскую «НА100ЯЩАЯ Антоновщина» и просветительскую площадку локальной семейной истории «Родные люди».

Областная детская библиотека выиграла, представив проект Book-студия «ИсториЯ». Кирсановская библиотека одержала победу с проектом по созданию образовательной пионеринг-площадки «ПравоSiti». Центральная библиотека Сампурского района стала победителем с проектом «Услышано в Сатинке».

- Все лауреаты получат денежные гранты от Фонда Михаила Прохорова на воплощение своих идей. Отметим, что тамбовские библиотеки неоднократно становились победителями этого конкурса. Благодаря финансовой поддержке Фонда очаги культуры могут воплощают в жизнь самые интересные творческие идеи, проводят образовательные мероприятия для разных групп населения, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU