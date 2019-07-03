Несколько тамбовских библиотек получат гранты на реализацию своих проектов
Библиотеки Тамбовской области вошли в число победителей всероссийского конкурса «Новая роль библиотек в образовании», организатором которого является благотворительный Фонд Михаила Прохорова. Всего на него было подано более 500 заявок от участников.
Тамбовским библиотекам выделят гранты на реализацию пяти проектов. В Пушкинской библиотеке на эти деньги организуют историческую мастерскую «НА100ЯЩАЯ Антоновщина» и просветительскую площадку локальной семейной истории «Родные люди».
Областная детская библиотека выиграла, представив проект Book-студия «ИсториЯ». Кирсановская библиотека одержала победу с проектом по созданию образовательной пионеринг-площадки «ПравоSiti». Центральная библиотека Сампурского района стала победителем с проектом «Услышано в Сатинке».
- Все лауреаты получат денежные гранты от Фонда Михаила Прохорова на воплощение своих идей. Отметим, что тамбовские библиотеки неоднократно становились победителями этого конкурса. Благодаря финансовой поддержке Фонда очаги культуры могут воплощают в жизнь самые интересные творческие идеи, проводят образовательные мероприятия для разных групп населения, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU