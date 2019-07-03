Здание, где репетирует знаменитая тамбовская «Ивушка», отремонтируют к концу года

СЕГОДНЯ 14:31 2019-07-03T14:34:44+03:00

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В Тамбове в ближайшее время должен начаться ремонт Дома культуры, расположенного на улице Коммунальной, 23/10. Сейчас в здании репетируют и проводят концерты артисты известного на всю страну областного Государственного ансамбля песни и танца «Ивушка». Заказчиком ремонтных работ выступило региональное управление градостроительства и архитектуры. На их проведение из областного бюджета выделяют 9,5 миллионов рублей.

- На базе Центра развития народного искусства «Ивушка» планируется создать культурный и творческий центр для артистов, деятелей искусств, студентов тамбовских ВУЗов, детей и жителей города Тамбова, - говорится в документах закупки. - На интеллектуальной площадке центра можно будет проводить концерты, музыкальные встречи, лекции, мастер-классы, форумы, культурно – тематические вечера, будут созданы творческие мастерские. Также центр будет предоставлять помещения, ресурсы для межрегиональных, всероссийских, общегородских мероприятий, презентаций, торжественных приемов.

В рамках контракта, который планируют заключить с подрядчиком, предусмотрен ремонт старого ДК, а также пристройка абсолютно нового трехэтажного здания. Здесь разместятся хореографические классы, творческие мастерские, репетиционные хоровые классы, а также три гостиничных номера площадью 36, 37 и 39,6 кв. м. Выполнить все работы исполнитель контракта должен будет до 20 декабря этого года.

Кроме того, в этом году запланированы работы на еще одном объекте культуры – в ДК «Знамя труда» на улице Интернациональной, собираются перекрыть крышу. На эти цели из городского бюджета выделяется больше 5 миллионов рублей. Напомним, несколько месяцев назад дом культуры внесли в реестр выявленных объектов культурного наследия. Для проведения работ в этом здании у подрядчика должна быть лицензия Минкульта. К этому тендеру проявила интерес одна-единственная фирма – ООО «Стройпремьер-Сервис». По мнению аукционной комиссии она полностью подходит для проведения ремонта. Работы в ДК «Знамя труда» собираются завершить до 30 ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU