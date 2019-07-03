В Тамбовской области мужчина серьезно покалечил подругу и получил условный срок

СЕГОДНЯ 13:28 2019-07-03T13:28:21+03:00

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Прокуратура Жердевского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу по обвинению 63-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Как установил суд, в один из январских дней этого года в гости к обвиняемому пришла его знакомая. Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина, разозлившись на подругу, ударил ее кулаком, а затем деревянным черенком в плечо со значительной силой. Потерпевшая получила серьезные телесные повреждения.

- Учитывая мнение государственного обвинителя, особый порядок рассмотрения уголовного дела, суд назначил подсудимому наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, - сообщает пресс-служба прокуратуры по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU