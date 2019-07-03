2019-07-03T12:51:19+03:00
Происшествия

В Тамбовской области иномарка врезалась в такси: 2 человека ранены

Авария случилась в Мичуринске
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской областиФото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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2 июля в 9 часов 50 минут на улице Тамбовской в районе дома №166 города Мичуринска произошло дорожно-транспортное происшествие с участием такси.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

- Водитель автомобиля «Хендай IX35», 67-летний мужчина, при выезде с второстепенной дороги допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта», под управлением 56-летнего мужчины, который двигался по главной дороге, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В результате ДТП водитель «Лады Гранты» - такси и его пассажир, 43-летний мужчина, получили телесные повреждения. Их из Мичуринска доставили в Тамбов во вторую городскую больницу имени архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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