Тамбовскую молодежь приглашают в Крым на масштабный фестиваль искусств

СЕГОДНЯ 11:39 2019-07-03T11:39:28+03:00

Фестиваль пройдет с 20 по 26 августа в Судаке Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

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С 20 по 26 августа в Судаке (Крым) состоится самый масштабный творческий фестиваль страны «Таврида-АРТ», куда приглашаются молодые деятели искусств Тамбовщины. Чтобы стать его участником, необходимо пройти регистрацию на сайте фестиваля.

На фестивале будут функционировать восемь арт-кварталов, представляющих собой тематические креативные пространства под открытым небом с собственной инфраструктурой. Самые яркие дни мероприятия пройдут 23-25 августа. Каждый вечер для молодежи пройдут выступления артистов по различным музыкальным жанрам: «Нашествие», рэп-фестиваль и концерты ведущих российских поп-исполнителей.

- Участником и гостем фестиваля «Таврида – АРТ» сможет стать любой желающий бесплатно. До Крыма будет осуществляться трансфер на автобусе, проживание обеспечивают организаторы форума в виде палаточного лагеря, питание - за счет самих участников, для этого на форуме есть магазины и фудкорты, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU