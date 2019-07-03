2019-07-03T09:24:41+03:00
Происшествия

Тамбовчанин, развративший в Интернете 12 школьниц, получил 7 лет колонии

Мужчина вел интимную переписку с девочками 10-15 лет из разных регионов страны
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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25-летнего жителя Тамбовской области признали виновным в совершении серьезного преступления - против общественной нравственности и половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Следствием и судом установлено, что в 2015-2017 г.г. молодой человек в популярной социальной сети знакомился с девочками 10-15 лет из различных субъектов Российской Федерации, вел с ними переписку на интимные темы, уговаривал их делать «откровенные» фотографии и пересылать ему. Кроме этого, он снимал и пересылал несовершеннолетним в сети «Интернет» свои фотографии порнографического содержания. С одной из девушек он несколько раз встречался, приглашал к себе домой, где, достоверно зная о ее возрасте (15 лет), вступал с ней в половую связь.

- Преступная деятельность мужчины выявлена и пресечена оперативными сотрудниками регионального УМВД России. Потерпевшими по данному уголовному делу признаны 12 несовершеннолетних девочек, рассказали в Су СКР по Тамбовской области. - Приговором суда фигуранту уголовного дела назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима

ИСТОЧНИК KP.RU

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