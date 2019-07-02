Пьяный тамбовчанин угнал иномарку

СЕГОДНЯ 16:13 2019-07-02T16:13:18+03:00

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30 июня в отделение полиции поселка Строитель Тамбовского района поступила информация о факте угона личного автомобиля. Сотрудники уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным установили, что к преступлению причастен 34-летний житель Тамбова, проживающий на улице Комсомольской.

Выяснилось, что накануне вечером мужчина находился в поселке Строитель, где увидел припаркованную иномарку. Мужчина, будучи пьяным, решил покататься на «Фольксвагене» и, воспользовавшись отсутствием хозяина, угнал машину. В областном центре на улице Рылеева автомобиль был задержан сотрудниками ДПС.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкцией статьи определяется наказание виновному в виде штрафа до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU