В Тамбове пройдут соревнования младенцев

СЕГОДНЯ 18:15 2019-07-02T18:15:23+03:00

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8 июля во всей стране традиционно проходит День семьи, любви и верности. Городской парк культуры и отдыха подготовил празднично-развлекательную программу для семей нашей области 7 июля. В это день с 9 до 13 часов в парке состоится «Забег ползунков, ходунков и бегунков». Для участия в этих соревнованиях зарегистрировались родители малышей от 6 месяцев до 3 лет в трех категориях : «ползунки» (6 месяцев -1 год), те, кто уже ползает, «Ходунки» (от 1 года до 1,5 лет) – те, кто уже ходит, и «Бегунки» - от 1,5 – 3 лет – те, кто уже уверенно бегает

- В этом году маленьких участников в 3 раза больше, чем в прошлом, поэтому временные рамки для каждой категории и награждение раздельное: с 9.30 — 10.30 – ползунки, с 10.30 - 11.30 – ходунки, 11.30 - 12.30 – бегунки, - рассказали организаторы.

Также в этот день в парке пройдет творческий мастер-класс «Семейная открытка», будут работать игровые площадки и анимационная команда «Счастливый ребенок». А с 18 до 19 часов перед горожанами с музыкальной программой выступит кавер-группа.

ИСТОЧНИК KP.RU