В Тамбовской области с взяточника требуют незаконно полученную 51 тысячу рублей

СЕГОДНЯ 11:16 2019-07-02T11:16:34+03:00

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Инспектора регионального Гостехнадзора через суд пытаются обязать вернуть деньги, которые он брал за экзамен на право управления трактором. Соответствующие требования выдвинула прокуратура Жердевского района.

- Прокуратура Жердевского района направила в суд исковое заявление о взыскании с лица, осужденного за получение взятки (ч.2 ст.290 УК РФ), всей суммы незаконно полученных вознаграждений в доход федерального бюджета, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. - В обоснование требований прокуратура указала, что ответчик, работая в должности старшего государственного инспектора управления Гостехнадзора Тамбовской области, был наделен полномочиями по приему экзаменов на право управления самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста.В период апреля-мая 2018 года, за выставление положительной оценки на экзаменах без надлежащей проверки и оценки теоретических знаний и практических навыков, он получил от учащихся колледжа взятку в размере 51 тысячи рублей. Приговором суда, вступившим в законную силу, ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с лишением права занимать должности государственной или муниципальной службы сроком на 2 года 6 месяцев.

Незаконно полученные средства прокуратура также намерена вернуть. Поданное в суд исковое заявление находится в стадии судебного рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU