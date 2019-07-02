В Тамбовской области с взяточника требуют незаконно полученную 51 тысячу рублей
Инспектора регионального Гостехнадзора через суд пытаются обязать вернуть деньги, которые он брал за экзамен на право управления трактором. Соответствующие требования выдвинула прокуратура Жердевского района.
- Прокуратура Жердевского района направила в суд исковое заявление о взыскании с лица, осужденного за получение взятки (ч.2 ст.290 УК РФ), всей суммы незаконно полученных вознаграждений в доход федерального бюджета, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. - В обоснование требований прокуратура указала, что ответчик, работая в должности старшего государственного инспектора управления Гостехнадзора Тамбовской области, был наделен полномочиями по приему экзаменов на право управления самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста.В период апреля-мая 2018 года, за выставление положительной оценки на экзаменах без надлежащей проверки и оценки теоретических знаний и практических навыков, он получил от учащихся колледжа взятку в размере 51 тысячи рублей. Приговором суда, вступившим в законную силу, ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с лишением права занимать должности государственной или муниципальной службы сроком на 2 года 6 месяцев.
Незаконно полученные средства прокуратура также намерена вернуть. Поданное в суд исковое заявление находится в стадии судебного рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU