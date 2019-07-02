2019-07-02T10:10:18+03:00
Происшествия

Житель Тамбовщины пытался "подкупить" полицейского за 35 тысяч рублей

Теперь ему грозит серьезный штраф и срок
Ирина БУРЯКОВА
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В Жердевском районе инспектор ГИБДД остановил автомобиль, за рулем которого находился местный житель с признаками алкогольного опьянения. Пытаясь избежать административной ответственности за управление машиной в нетрезвом состоянии, мужчина пытался дать взятку полицейскому в сумме 35 тысяч рублей.

- Водитель задержан, купюры изъяты в качестве вещественного доказательства, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

По данному факту стражи порядка проводят проверку. Виновному грозит уголовная ответственность, которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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