При пожаре в металлическом вагончике на Тамбовщине погиб 34-летний мужчина

СЕГОДНЯ 15:33 2019-07-01T15:33:31+03:00

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Ночью, 30 июня, в поселке Зеленый Гай Мичуринского района произошел пожар в металлическом вагончике, который унес жизнь находившегося там 34-летнего мужчины. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении внутри вагончика.

- Мичуринским МСО СУ СК России по Тамбовской области устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU