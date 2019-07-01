Тамбовчанин поборется за звание лучшего каменщика страны
Победитель регионального этапа конкурса профмастертсва в номинации «Лучший каменщик» Евгений Селиванов будет представлять Тамбовщину на федеральном этапе конкурса, который пройдет с 10 по 12 июля в Белгородской области.
Тамбовчанин вместе с другими конкурсантами пройдет тестирование на знание основ охраны труда, санитарных норм и правил. Также участникам предстоит выполнить практическое задание.
- Победитель не только получит почетное звание лучшего каменщика страны, но и денежный приз от Министерства труда и соцзащиты РФ. За 1 место – 300 тысяч рублей, за второе и третье – 200 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбвоской области.
ИСТОЧНИК KP.RU