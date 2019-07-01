2019-07-01T12:17:42+03:00
Общество

Тамбовчанин поборется за звание лучшего каменщика страны

Евгений Селиванов отправится на Всероссийский конкурс профмастерства
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовский каменщик может получить не только почетное звание, но и денежный призТамбовский каменщик может получить не только почетное звание, но и денежный призФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Победитель регионального этапа конкурса профмастертсва в номинации «Лучший каменщик» Евгений Селиванов будет представлять Тамбовщину на федеральном этапе конкурса, который пройдет с 10 по 12 июля в Белгородской области.

Тамбовчанин вместе с другими конкурсантами пройдет тестирование на знание основ охраны труда, санитарных норм и правил. Также участникам предстоит выполнить практическое задание.

- Победитель не только получит почетное звание лучшего каменщика страны, но и денежный приз от Министерства труда и соцзащиты РФ. За 1 место – 300 тысяч рублей, за второе и третье – 200 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбвоской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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