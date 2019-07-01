В Тамбовской области 20-летнего парня задержали за кражу дизтоплива

СЕГОДНЯ 10:44 2019-07-01T10:44:41+03:00

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В дежурную часть ОМВД России по Сосновскому району 30 июня поступила информация о факте хищения в сельхозкооперативе села Вирятино. Накануне ночью, неизвестный, на охраняемой стоянке сельскохозяйственного производственного кооператива, слил с двух тракторов 25 литров дизельного топлива.

Прибывшие на место происшествия полицейские произвели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Криминалисты обнаружили следы обуви, а также изъяли шланг и две канистры, которыми пользовался злоумышленник. В итоге стражи порядка установили, что кражу дизтоплива совершил 20-летний местный житель без определенного рода занятий. В ходе опроса молодой человек сознался в содеянном.

- Участковым уполномоченным также выявлено, что это уже не первое преступное деяние фигуранта. В ночь на 22 июня на той же стоянке СХПК с трактора К-700 он похитил 60 литров дизельного топлива. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Рецидив преступления отягощает вину подозреваемого, который ответит по всей строгости уголовного законодательства, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU