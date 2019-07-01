2019-07-01T10:06:28+03:00
Общество

На Тамбовщине пройдет показ собачьей моды

Необычное дефиле с четвероногими питомцами устроят в Уварово
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Уварово выберут самую нарядную собакуВ Уварово выберут самую нарядную собаку
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В городе Уварово 12 июля состоится модное «собачье» дефиле. В рамках фестиваля «Вишневарово» четвероногие питомцы пройдут по вишнёвой дорожке. Участники конкурса «ВишнЯПЁС» смогут вволю проявить фантазию, создав оригинальные наряды для своих животных. Конкурс «ВишнЯПЁС» состоится впервые, однако «собачье» дефиле претендует на право стать одним из самых необычных и фееричных моментов яркого фестиваля. В одежде, созданной руками хозяев, с использованием любых, даже нестандартных материалов, четвероноги питомцы станут, бесспорно, центром внимания. Участники конкурса-дефиле будут награждены сертификатами, а победители – дипломами и памятными подарками. Жюри выберет самого обаятельного, гламурного, модного, креативного, а главный приз достанется победителю номинации «самый-самый ВишнЯПЁС». Приветствуется демонстрация костюма собаки с декоративными элементами - вишни, цветов, других праздничных аксессуаров.

- Заявки на участие в конкурсе принимаются до 7 июля по тел: (847558)4-44-83 или на электронный адрес: dk.drujba@yandex.ru, - рассказали в администрации города Уварово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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