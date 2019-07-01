В Тамбове разыскивают собственников гаражей, расположенных на улице Интернациональной

СЕГОДНЯ 09:43 2019-07-01T10:01:15+03:00

Если владельцы построек не обратятся в мэрию, их могут снести

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Администрация города Тамбова разыскивает владельцев гаражей, расположенных по адресу: ул.Интернациональная, 69, 71. Их, а также горожан, которые могут знать, кому принадлежат постройки, просят обратиться в комитет земельных ресурсов и землепользования администрации города Тамбова по телефону 71-25-53 или по адресу: г.Тамбов, ул. К.Маркса, 146/11, кабинет №22 (2-й этаж) — для рассмотрения вопроса о законности размещения гаражей.

- При не обращении собственников указанных гаражей в администрацию города будет проводиться работа по признанию гаражей бесхозяйными и признанию на них права собственности городского округа — город Тамбов с целью дальнейшего их демонтажа, - говорят в пресс-службе администрации города Тамбова. - Просьба ко всем гражданам города, располагающим какой-либо информацией о собственниках указанных гаражей, обратиться в комитет земельных ресурсов и землепользования по указанным выше контактам и сообщить имеющуюся информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU