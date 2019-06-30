Литературный пикник, поэтический фристайл и конная площадка ждут тамбовчан на фестивале в Коптево

СЕГОДНЯ 14:31 2019-06-30T14:31:45+03:00

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Литературно-музыкальный фестиваль имени Сергея Сергеева-Ценского пройдет 6 июля на родине писателя в селе Коптево Рассказовского района.

В этот раз организаторы готовят для гостей насыщенную развлекательную программу с разнообразными площадками и активностями. Будет работать восемь тематических пространств. Каждое из них позволит гостям познакомиться с творчеством писателя, узнать историю района и увидеть красоту местной природы.

Открытие фестиваля начнется в 18 часов на центральной площади села, параллельно с концертной программой весь вечер в музее будут работать бесплатные экскурсии. Здесь посетители смогут посмотреть копии уникальных старинных экспонатов, редкие книги, изданные при жизни писателя, книги из его личной библиотеки, его автографы и личные вещи.

На площадке «Летний вернисаж» покажут лучшие работы тамбовских художников. Приобрести сувенирную продукцию с символикой фестиваля и изготовить памятный подарок участники смогут на мастер-классах, которые пройдут на аллее ремесел.

Любителей литературы ожидает увлекательное путешествие в мир поэзии, уютный литературный пикник и поэтический фристайл на летней поляне. Впервые в этом году пройдет «Бал погружение», на котором станцуют мазурку, вальс, польку и кадриль.

На площадке «Память сквозь века» пройдет историческая реконструкция от клуба «Средневековье». Также гости смогут посетить конную площадку и даже обучиться азам мастерства жокея. Принять участие в мастер-классе по народным танцам или в частушечном баттле можно будет на площадке «Фольклорные вечерки».

Из Рассказово в Коптево будет курсировать транспорт. Подробнее по телефону: +7 (975-31) 22-2-32. Трансфер из Тамбова в Коптево по предварительной брони: +7 (47531) 24-7-36.

ИСТОЧНИК KP.RU