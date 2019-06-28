Роспотребнадзор разрешил купаться на всех официальных пляжах в Тамбове

СЕГОДНЯ 13:00 2019-06-28T13:02:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области опубликовало результаты очередного мониторинга качества воды на пляжах в регионе. По состоянию на 27 июня специалисты исследовали 175 проб воды водных объектов на санитарно-химические и 200 проб на микробиологические показатели,а также 34 пробы на возбудители инфекционных заболеваний, 91 пробу на колифаги, 87 проб на паразитологические исследования.

Результаты исследования показали, что на всех 11 пляжах в Тамбове можно купаться. Согласно санитарно-эпидемиологическому заключения, неудовлетворительные данные по лабораторным исследованиям воды, почвы, препятствующие купанию, отсутствуют.

Кроме того, специалисты разрешают купаться в Котовске на пляже «Козий луг», р. Цна, район ул. Октябрьской (Администрация г. Котовска) и пляже «Центральный», левый берег р. Цны, район спасательного поста (Администрация г. Котовска).

В Тамбовском районе проверку прошли: пляж, р. Цна, Горельский лесхоз, Галдымское лесничество, квартал 7, район спортивно-оздоровительного лагеря «Молодежный» («ТГУ им. Державина); р. Цна, с. Бокино, ул. Советская, д. 57, за Никольским храмом (Бокинский сельсовет); пляж Поселковый, пруд Новолядинский, р.п. Новая Ляда, ул. Стахановская, напротив д. №20 (Новолядинский поссовет); р. Цна, СНТ «Эльдорадо», ул. Лесная, в районе д. №2 (Покрово-/Пригородный сельсовет); левый берег р. Цны, с. Татаново, в районе моста окружной дороги (Татановский сельсовет); р. Мошляйка, с. Тулиновка, ул. Набережная, в районе д. 17 (Тулиновский сельсовет).

В Мичуринском районе рекомендованы для купания: пляж ДОЛ «Круглинские рассветы», р. Воронеж, с. Круглинские рассветы (Администрация г. Мичуринска); пляж ДОЛ «Спутник», р. Воронеж, с. Ново-Тарбеево (ТОГАУ СПО ПТК); пляж «Лазурный», р. Воронеж, с. Ново-Никольское (Администрация Ново-Никольского с\совета).

В Никифоровском районе купание разрешено на пляже «Степановский», р. П.Воронеж, пос. Степановка; в Уваровском районе — на пляже р. Ворона, 2,5 км севернее бетонного моста автодороги Уварово-Инжавино (Администарция г. Уварово); Инжавинский район пляж «Углянка», р. Ворона, в районе р.п. Инжавино (Администрация Инжавинского поссовета), пляж, р. Ворона, с. Красивка Инжавинского района (Администрация Красивского сельсовета); Ржаксинский район, пляж, р. Ворона вблизи ул. Луговой, с. Перевоз Ржаксинского района ( Администрация Большержаксинского сельсовета); Мордовский район Муниципальный пляж «Нептун», левый берег р.Битюг, напротив дома №2 по ул.Школьная в р.п.Новопокровка (Администрация Новопокровского поссовета); Токаревский район Муниципальный пляж "Соломенный», пруд в 3 км от д.Чичерино (Чичеринский сельский совет),Муниципальный пляж «Токаревский», р.п. Токаревский, 100м от плотины южного берега пруда в районе бывшего кирпичного завода.

Также купание разрешено: Сампурский район пляж «Алексеевский, пруд Алексеевский, в 3км от с.Верхоценье (Администрация Серединовского сельсовета); Знаменский район пляж «Знаменский» реки Кариан в 65 м южнее ул Чичканова р.п. Знаменский (поссовет Знаменский район), пляж"Никольский", левый берег р.Цны, в 100 метрах восточнее ул. Кооперативная, с. Никольское (Администрация Никольского сельсовета); Моршанский район пруд «Малопичаевский», с. Малое Пичаево (Администрация Алкужборковского сельсовета), пруд «Патра», с. Малые Кулики (Администрация Куликовского сельсовета), озеро "Борковское", с. Кёршинские борки (Администрация Лёвинского сельсовета), река Серп, с. Серповое, (ул. Набережная Администрация Серповского сельсовета), р. Цна, с. Сокольники (Крюковский сельсовет).

Опасности для купания не представляют: г. Моршанск река Цна, г. Моршанск, ул. Садовая, в районе д. 17 (МУП "Тепловых сетей г. Моршанска Администрация г. Моршанска), река Цна, г. Моршанск, ул. Свободная, в районе д. 27 (МУП "Тепловых сетей г. Моршанска Администрация г. Моршанска); Сосновский район река Цна, д.Заречье, ЗОЛ "Искорка" (ТОГБОУ « Кадетская школа»); Пичаевский район пруд «Типец», с. Пичаево (Администрация Пичаевского сельсовета).

Региональный Роспотребнадзор не рекомендует купание на пяти пляжах в Мичуринском районе, где по микробиологическим показателям пробы воды не соответствуют требованиям санитарного законодательства): Мичуринский район - пляж «Заворонежский» на р. Л. Воронеж в с. Заворонежское; г. Мичуринск: Пляж "Детский" г. Мичуринск, ул. Пристань, р.Л.Воронеж; Пляж "Мужской" г. Мичуринск, ул. Пристань, р.Л.Воронеж; Пляж "Женский" г. Мичуринск, ул. Пристань, р.Л.Воронеж; Пляж "Молодежный" г. Мичуринск, ул. Пристань, р.Л.Воронеж.

ИСТОЧНИК KP.RU