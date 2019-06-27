Столичные врачи учат тамбовских педиатров, как лечить детей

СЕГОДНЯ 17:27 2019-06-27T17:27:03+03:00

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Ведущие специалисты Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.Н. Пирогова обучают тамбовских педиатров новым направлениям лечения детей. Курс проходит на базе областной детской больницы в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

- Программа обучения включает ряд направлений современной педиатрической науки. Первые лекции столичные эксперты посвятили основам организации здравоохранения. На тематических занятиях они разобрали с тамбовскими медиками важные нормативно-правовые акты, теоретические и практические основы профилактики. Особый акцент преподаватели сделали на вопросах, касающихся детской инвалидности и основ реабилитации, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Гости из столицы обратили особое внимание на то, как надо вести себя врачам с маленькими пациентами с синдромом жестокого обращения, у которых бывают и физические травмы, и задержки роста, и задержки в развития. То есть, к таким детям нужен особый подход.

Кроме того, тамбовские педиатры изучили вопросы организации паллиативной помощи детям. В скором времени они планируют рассмотреть основополагающие аспекты сопровождения новорожденных детей на педиатрическом участке при ранней выписке из родильного дома, их иммунизации и интегрированного ведения болезней детского возраста.

- Для участковых педиатров, врачей общей практики, заместителей главных врачей по детству всех медицинских учреждений региона – это уникальная возможность прямого общения с известными деятелями медицины. Подобные циклы усовершенствования позволяют получить новейшие, серьезные и глубокие знания, которые будут содействовать повышению качества и доступности медицинской помощи, - отметили в пресс-службе администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU