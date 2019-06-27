Столичные врачи учат тамбовских педиатров, как лечить детей
Ведущие специалисты Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.Н. Пирогова обучают тамбовских педиатров новым направлениям лечения детей. Курс проходит на базе областной детской больницы в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
- Программа обучения включает ряд направлений современной педиатрической науки. Первые лекции столичные эксперты посвятили основам организации здравоохранения. На тематических занятиях они разобрали с тамбовскими медиками важные нормативно-правовые акты, теоретические и практические основы профилактики. Особый акцент преподаватели сделали на вопросах, касающихся детской инвалидности и основ реабилитации, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.
Гости из столицы обратили особое внимание на то, как надо вести себя врачам с маленькими пациентами с синдромом жестокого обращения, у которых бывают и физические травмы, и задержки роста, и задержки в развития. То есть, к таким детям нужен особый подход.
Кроме того, тамбовские педиатры изучили вопросы организации паллиативной помощи детям. В скором времени они планируют рассмотреть основополагающие аспекты сопровождения новорожденных детей на педиатрическом участке при ранней выписке из родильного дома, их иммунизации и интегрированного ведения болезней детского возраста.
- Для участковых педиатров, врачей общей практики, заместителей главных врачей по детству всех медицинских учреждений региона – это уникальная возможность прямого общения с известными деятелями медицины. Подобные циклы усовершенствования позволяют получить новейшие, серьезные и глубокие знания, которые будут содействовать повышению качества и доступности медицинской помощи, - отметили в пресс-службе администрации региона.
ИСТОЧНИК KP.RU