2019-06-27T11:15:23+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские задержали угонщика мопеда

Преступление произошло в Мучкапском районе
Ирина БУРЯКОВА
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26 июня в дежурную часть обратился житель поселка Мучкапский. Мужчина рассказал полицейским, что у него похитили мопед. На место, к дому потерпевшего по улице Ленина, выехали стражи порядка, которые в дальнейшем установили подозреваемого в краже. Им оказался местный 24-летний житель.

- Поздним вечером 23 июня этот парень заметил мопед, припаркованный у дома беспечным владельцем. Воспользовавшись отсутствием хозяина, злоумышленник решил покататься на чужом транспортном средстве, а потом бросил его в кустах, - сообщили в пресс-службе УМВД по Тамбовской области. - До этого инцидента молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности и состоял на учете в полиции.

В настоящее время сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Виновному грози штраф в размере до 120 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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