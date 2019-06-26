Из-за Дня молодежи в Тамбове ограничат движение транспорта
Завтра, 27 июня, во время празднования Дня молодежи в областном центре введут ряд ограничений движения транспорта. Об этом сообщили в информационном управлении администрации Тамбова.
С 7:00 и до окончания мероприятий будет запрещена остановка транспортных средств по улице Сергея Рахманинова, на участке от улицы Советской до улицы Набережной. С 13:00 до 17:00 перекроют улицу Сергея Рахманинова, на участке от улицы Советской до улицы Набережной.
С 17:00 и до окончания праздника движение транспорта запретят по улице Сергея Рахманинова на участке от улицы Советской до улицы Набережной. А с 13:00закроют въезд на нижний ярус улицы Набережной со стороны Рассказовского шоссе и со стороны улицы Лермонтовской.
ИСТОЧНИК KP.RU