В Тамбове задержали иностранца, распространявшего героин
Сотрудники наркоконтроля регионального УМВД получили информацию, что в Тамбов из Московской области прибыл наркокурьер. Здесь он попытается реализовать крупную партию героина. Вечером 24 июня на улице Комсомольской с поличным при организации сети тайников с наркотиками оперативники задержали этого 18-летнего гражданина.
- При себе у молодого человека находилось 57 граммов героина, расфасованные мелкими партиями. Доставленный в полицию парень признался, что прибыл в Россию из страны ближнего зарубежья. В столице закупил партию наркотиков для распространения на территории Тамбовской области, - сообщает пресс-служба областного УМВД.
Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области
Злоумышленник снял номер в гостинице, где впоследствии сотрудники полиции провели обыск и обнаружили крупную партию героина весом 144 грамма. Молодой человек также показал еще несколько мест, где он сделал тайники.
- В отношении 18-летнего иностранного гражданина возбуждено уголовное дело. Законодательством предусмотрена уголовная ответственность за совершение данного преступления в виде лишения свободы на срок до 20 лет, - подчеркнули в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU