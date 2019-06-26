В Тамбове задержали иностранца, распространявшего героин

СЕГОДНЯ 12:29 2019-06-26T12:29:09+03:00

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Сотрудники наркоконтроля регионального УМВД получили информацию, что в Тамбов из Московской области прибыл наркокурьер. Здесь он попытается реализовать крупную партию героина. Вечером 24 июня на улице Комсомольской с поличным при организации сети тайников с наркотиками оперативники задержали этого 18-летнего гражданина.

- При себе у молодого человека находилось 57 граммов героина, расфасованные мелкими партиями. Доставленный в полицию парень признался, что прибыл в Россию из страны ближнего зарубежья. В столице закупил партию наркотиков для распространения на территории Тамбовской области, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Фото: пресс-служба УМВД по Тамбовской области

Злоумышленник снял номер в гостинице, где впоследствии сотрудники полиции провели обыск и обнаружили крупную партию героина весом 144 грамма. Молодой человек также показал еще несколько мест, где он сделал тайники.

- В отношении 18-летнего иностранного гражданина возбуждено уголовное дело. Законодательством предусмотрена уголовная ответственность за совершение данного преступления в виде лишения свободы на срок до 20 лет, - подчеркнули в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU