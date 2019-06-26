Жительница Тамбовщины, испугавшись за сына, отдала преступникам 40 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:01 2019-06-26T12:06:37+03:00

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25 июня в дежурную часть поступило сообщение от 43-летней жительницы Никифоровского района. Женщина рассказала стражам порядка, что ей позвонил неизвестный по телефону, представился сотрудником полиции и сообщил, что ее сын совершил серьезное ДТП и может надолго сесть в тюрьму. Чтобы его «вытащить», придется заплатить крупную сумму. Испуганная жительница села Ярославка поверила аферисту и в поселке Дмитриевка через банкомат перевела на неизвестный счет 40 тысяч рублей. Потом потерпевшая выяснила, что с сыном все в порядке и обратилась в полицию.

- Установлено, что злоумышленник находится в Самарской области, в настоящее время ведутся мероприятия по его розыску, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Как выяснилось, потерпевшая знала о подобных видах мошенничества из беседы с участковым, но в итоге все равно попалась на уловку афериста.

ИСТОЧНИК KP.RU