2019-06-26T11:15:45+03:00
Звезды

Тамбовчан приглашают раскрыть «Тайны усадьбы»

Опен-эйр в стиле начала XX века пройдет в музее Асеевых 29 и 30 июня
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Горожан зовут на необычный праздникГорожан зовут на необычный праздникФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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29 и 30 июня в Тамбове на территории музейного комплекса «Усадьба Асеевых» впервые пройдет фестиваль-погружение «Тайны Усадьбы». Как отмечают организаторы, это изысканный опен-эйр в стиле начала XX века. Гости необычного праздника смогут совершить настоящее путешествие во времени, чтобы разгадать множество тайн, которые оживут в интерактивных пространствах фестиваля исторической реконструкции.

Программа начнется в 10 часов. Исторические реконструкции, летний бал, дегустация традиционных блюд и другие интерактивные развлечения ждут гостей в течение двух летних дней. Пространства фестиваля подобраны так, что каждое из них интерактивно и имеет своё историческое основание. В них воспроизводятся знаковые понятия жизни русской усадьбы. По содержанию все они связаны с фактами, личностями и событиями усадьбы Асеевых. Так, на террасе красивейшей городской усадьбы архитектора Льва Кекушева для гостей устроят традиционное чаепитие. А в старом парке, в центре которого возвышается дуб «Патриарх» - пикник в стиле модерн. Дамы и кавалеры смогут поиграть в крокет и серсо или поупражняется в фехтовании. В мастерской художника – гостей пригласят на пленэры и мастер-классы. Центром женского притяжения станет «Беседка в саду», где дамы смогут заниматься рукоделием и даже создавать собственные ароматы.

- Автор и организатор проекта - Клуб культурного развития «Хрустальный слон»». Тамбов станет участником фестиваля при поддержке Музейного комплекса «Усадьба Асеевых», Информационно-туристического портала Тамбовской области, - рассказали в администрации тамбовской области. - Фестиваль ориентирован на семейную аудиторию и всех, кто интересуется историей и культурой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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