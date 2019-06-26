Тамбовские полицейские вернули в храм похищенную преступниками икону

СЕГОДНЯ 10:11 2019-06-26T10:11:25+03:00

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Полицейские регионального УМВД вернули одну из икон, похищенную преступниками из Ярославля в одном из храмов Тамбовской области. Серия краж церковных ценностей в нашем регионе произошла в 2016-2018 годах. Неизвестные взламывали металлические ставни на окнах культовых сооружений или просто отжимали пластиковые окна. . В следственном Управлении УМВД области возбудили несколько уголовных дел по статьям 158 УК РФ «Кража» и 164 УК РФ «Хищение предметов, имеющих особую ценность». Поиски преступников привели тамбовских полицейских в Ярославскую область. Личности подозреваемых в кражах установили, часть икон у них изъяли. Среди предметов, которые воры не успели продать, оказалась икона Иверской Божией Матери, похищенная из Космодамиановского храма. Икону изъяли и доставили в Тамбовскую область.

- 25 июня начальник УМВД России по Тамбовской области Николай Скоков передал ее митрополиту Тамбовскому и Рассказовскому, владыке Феодосию, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Владыка Феодосий поблагодарил генерал-майора полиции и его подчиненных за возвращение святыни. В самое ближайшее время икона займет свое законное место в Космодамиановском храме.

Фото УМВД России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU