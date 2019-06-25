2019-06-25T16:31:39+03:00
Происшествия

Из Ласковского карьера достали тело тамбовчанина, утонувшего 4 дня назад

30-летний мужчина пропал 22 июня
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Ласковском карьере Тамбова 25 июня обнаружили тело 30-летнего мужчины, поисками которого полицейские по обращению родных погибшего занимались с 22 июня. Известно, что в день своего исчезновения тамбовчанин вместе с компанией друзей отправился на берег водоема, чтобы отдохнуть. Никто из них в воду не заходил. Позже выяснилось, что один из мужчин бесследно пропал. Его первоначальные поиски успехом не увенчались. Родственники и предположить не могли, что мужчина мог утонуть. Известно, что он не умел плавать и старался держаться подальше от воды. Поэтому его сочли пропавшим. На самом деле несчастный утонул еще четыре дня назад.

- Обстоятельства гибели мужчины устанавливают следователи СУ СКР по Тамбовской области, - рассказали в СУ СКР по региону

ИСТОЧНИК KP.RU

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